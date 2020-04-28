Kocaeli'de çukura düşen inek kepçe yardımıyla kurtarıldı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çukura düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çukura düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayapınar Mahallesi Güven Sokak'ta 1,5 metre derinliğindeki çukura bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen Dilovası Belediyesi itfaiye ekipleri, ineğin kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmada, kepçe yardımıyla ineği çukurdan çıkardı.

Bölgedeki geri dönüşüm firmasında çalışan ve hayvanın çukura düştüğünü fark eden Sıraç Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ineğin sokağa çıkma yasağından önce çukura düşmüş olabileceğini belirterek, "Çünkü hayvanın karnı çok açtı." dedi.

Su ve ot verilen, kulağında küpesi bulunmayan büyükbaş hayvan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA