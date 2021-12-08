Son dakika... KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNİN KENARINDA ÖLÜ KEDİ VE KÖPEKLER BULUNDU - Haberler
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Son dakika... KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNİN KENARINDA ÖLÜ KEDİ VE KÖPEKLER BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir çöp konteyneri kenarında ölü iki köpek ve iki kedi bulunurken, polis soruşturma başlattı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir çöp konteyneri kenarında ölü iki köpek ve iki kedi bulunurken, polis soruşturma başlattı.

Olay, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çöp konteyneri yanında iki kedi ve iki köpek ölüsü olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre ölen 4 hayvanın da vücudunda yara olmadığı tespit edildi. Polis, hayvanların cansız bedenleri incelenmek üzere hayvan barınağına götürdü. Olayın kim tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Son dakika... KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNİN KENARINDA ÖLÜ KEDİ VE KÖPEKLER BULUNDU

Son dakika... KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNİN KENARINDA ÖLÜ KEDİ VE KÖPEKLER BULUNDU

Son dakika... KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNİN KENARINDA ÖLÜ KEDİ VE KÖPEKLER BULUNDU

Son dakika... KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNİN KENARINDA ÖLÜ KEDİ VE KÖPEKLER BULUNDU

Son dakika... KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNİN KENARINDA ÖLÜ KEDİ VE KÖPEKLER BULUNDU

Son dakika... KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNİN KENARINDA ÖLÜ KEDİ VE KÖPEKLER BULUNDU

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