Kocaeli'de "çöp ev" şikayet üzerine temizlendi
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Kocaeli'de "çöp ev" şikayet üzerine temizlendi

28.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:52
Kocaeli'de

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mahalle sakinlerinin "koku" şikayeti üzerine 7 ay önce vefat eden gazinin evi, belediye ekiplerince temizlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mahalle sakinlerinin "koku" şikayeti üzerine 7 ay önce vefat eden gazinin evi, belediye ekiplerince temizlendi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde 7 ay önce vefat eden muharip gazi emekli astsubay Ali Gümüş'ün evinden gelen kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, polis denetiminde çilingirle evin kapısının açılmasının ardından evde temizlik çalışması başlattı.

Gölcük Belediyesi Zabıta ve temizlik işçilerince evdeki çöpler toplandı.

Evi temizleyen ve havalandıran ekipler, daha sonra dairenin kapısını kilitledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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