Kocaeli'de çölyak ve PKU hastalarına özel erzak kolileri hazırlandı
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Kocaeli'de çölyak ve PKU hastalarına özel erzak kolileri hazırlandı

Kocaeli'de çölyak ve PKU hastalarına özel erzak kolileri hazırlandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına özel hazırladığı glutensiz makarnadan una, bisküviden çikolataya kadar zengin içeriğe sahip kolileri adreslere ulaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına özel hazırladığı glutensiz makarnadan una, bisküviden çikolataya kadar zengin içeriğe sahip kolileri adreslere ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ihtiyaç sahibi binlerce kişiye erzak kolisi desteği verilirken, glutensiz gıdaya ihtiyaç duyan çölyak ve PKU hastalarının da unutulmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çek-İlet uygulaması üzerinden gönderilen hastalara ait belgeler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor.

Çölyak hastalarına uygun olan gıdalar bir kolide, PKU hastalarına uygun gıdalar farklı bir kolide olacak şekilde hazırlanan erzak kolileri, tespit edilen hastaların adreslerine teslim ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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