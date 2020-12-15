Kocaeli'de çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı
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Kocaeli'de çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

15.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:26
Kocaeli'de çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çökme meydana gelen yol trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çökme meydana gelen yol trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Mutlukent Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yolda ufak çaplı çökme meydana geldi.

Olayı fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından trafiğe kapatılan yolda, onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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