Kocaeli'de çok sayıda suçtan aranan zanlı tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de çok sayıda suçtan aranan zanlı tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de çok sayıda suçtan aranan zanlı tutuklandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Çayırova ilçesinde yağma, gasp, oto hırsızlığı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık, silahla tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit ve hakaret suçlarının şüphelisi olan Cihangir D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunduğunu belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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