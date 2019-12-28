Kocaeli'de çok miktarda kaçak içki ele geçirildi
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Kocaeli'de çok miktarda kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçan alkollü içecek ele geçirildi.

28.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:40
Kocaeli'de çok miktarda kaçak içki ele geçirildi

'nin ilçesinde ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçan alkollü içecek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre yaklaşan Yılbaşı öncesinde uygulamalarını sıklaştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze'de kaçak alkol satışı yapıldığını belirledi. Belirlenen 1 ikamet ve araçta yapılan aramalarda, yurt dışından kaçak olarak temin edilen değişik markalarda 129 şişe alkollü içki, 6 adet 3 litrelik şarap, 2 adet damacana içerisinde rakı ve pet şişelere doldurulmuş halde 11 litre rakı ele geçirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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