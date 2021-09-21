Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli'de çocuklarını darbettiği şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından ikinci kez gözaltına alınarak tutuklanan anne ve erkek arkadaşının yargılandığı davada karar verildi.

Kocaeli (AA) - Kocaeli'de çocuklarını darbettiği şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından ikinci kez gözaltına alınarak tutuklanan anne ve erkek arkadaşının yargılandığı davada karar verildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, anne Nurcan S, erkek arkadaşı Hayrettin B, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı.

Önceki duruşmada sanık Nurcan S'nin mağdura karşı gerçekleştirdiği eylemin kasten öldürme kapsamına alınıp alınamayacağına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından istenen raporun geldiği, raporda, annenin eyleminin ölüme yol açıp açamayacağının mevcut görüntülerle belirlenemeyeceğine dair görüş belirtildiği bildirildi.

Mahkeme heyeti, kasten yaralama yönünden değerlendirmede bulunmak üzere adliyede görevli adli tıp uzmanı doktoru duruşma salonuna davet etti.

İddiaya konu görüntüleri izleyen doktor, yaralama fiili bulunduğunu ancak kesin bir kanıya varmak için görüntülerin yeterli olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporu ve adli tıp uzmanı görüşüne istinaden alt soya karşı kasten yaralama fiili olduğunun tespit edildiğini ancak şiddetinin tespit edilemediğini aktararak, sanık Nurcan S'nin alt soya karşı kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, diğer sanık Hayrettin B'nin ise azmettirdiğine dair mahkumiyete yeterli kanaat getirilmediği görüşünü bildirerek beraatını talep etti.

Sanık Nurcan S'nin avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraat etmesini istedi.

Sanık Nurcan S. ise önceki duruşmada tahliye olmasına rağmen çocuklarının kendisine verilmediğini, hala devlet korumasında olduğunu anımsatarak, "Çocuklarımı çok seviyorum, ne olur çok pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçuna hükmederek, annenin, indirim yapılmaksızın 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, önceden benzer suçtan kaydı olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının oluşmadığına hükmetti.

İddianame

Körfez ilçesinde çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan anne ile erkek arkadaşı, şiddet görüntülerinin 6 Şubat 2021'de sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından yeniden yakalanarak çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, annenin "çocuğu olan alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", erkek arkadaşının da "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:33:26. #1.11#