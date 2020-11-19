Kocaeli'de cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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Kocaeli'de cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

19.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:22
Kocaeli'de cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

G.S.Ö. idaresindeki cip, D100 kara yolunun Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde yolun karşına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen kadın yayaya çarptı.

Yaya hayatını kaybetti.

Trafik akışı Gebze'den İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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