Kocaeli'de cipin bagajında 8 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
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Kocaeli'de cipin bagajında 8 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

09.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:55
Kocaeli'de cipin bagajında 8 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan cipte yapılan aramada, 8 kilo 900 gram esrar ile 113 gram kokain bulundu.

Kocaeli'de durdurulan cipte yapılan aramada, 8 kilo 900 gram esrar ile 113 gram kokain bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü girişinde bir cipi durduran ekipler, narkotik köpeği "Alfa" ile arama yaptı.

Ekipler, aracın bagajında bez el valizinin içinde 12 paket halinde 8 kilo 900 gram esrar ile 1 paket içinde 113 gram kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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