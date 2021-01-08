Cip, dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Kocaeli'de cipin dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kocaeli'de cipin dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Naci A. yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde bulunan Çayırova mevkisindeki dinlenme tesisinin önünde park halinde bulunan 3 araca ve yayalara çarptı.
Kazanın ardından araçtan inerek bıçakla intihar girişiminde bulunan sürücüye çevredekiler müdahale etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Afganistan uyruklu Khalılı Amanullah'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Amanullah'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
Cip sürücüsü ile yaralı 8 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal