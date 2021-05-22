Kocaeli'de cip bariyere çarptı: 1 yaralı
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Kocaeli'de cip bariyere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'de cip bariyere çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cipin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, F.O. idaresindeki 34 AS 8708 plakalı cip, D-100 kara yolu Ankara istikameti Sultan Orhan Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada yaralanan S.E, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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