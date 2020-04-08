Kocaeli'de cinnet getiren baba önce oğlunu sonra kendini öldürdü
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Kocaeli, 3. Sayfa

Kocaeli'de cinnet getiren baba önce oğlunu sonra kendini öldürdü

Detaylar Görüntüler: Gebze cinnet kodu ile tünele geçilecek Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan tartışmada 22 yaşındaki oğlunu tabanca ile öldüren baba, aynı silahla intihar etti.

08.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:33

Detaylar

Görüntüler: Gebze cinnet kodu ile tünele geçilecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan tartışmada 22 yaşındaki oğlunu tabanca ile öldüren baba, aynı silahla intihar etti.

Olay öğlen saatlerinde Gebze Barış Mahallesi 1810 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feyzullah Çorluoğlu (47), oğlu Cem Çorluoğlu ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi sonrasında cinnet getiren baba Feyzullah Çorluoğlu, tabancası ile oğlu Cem Çorluoğlu'na ateş ederek öldürdü. Oğlunu kanlar içinde yerde gören baba Çorluoğlu, aynı silah ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, baba ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Hayatlarını kaybeden Feyzullah Çorluoğlu ve oğlu Cem Çorluoğlu'nun cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli'de cinnet getiren baba önce oğlunu sonra kendini öldürdü

Kaynak: İHA

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Kocaeli'de cinnet getiren baba önce oğlunu sonra kendini öldürdü
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