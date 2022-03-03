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Cinayet zanlısı tutuklandı

AA - Güncel
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokağı'nda dün Tolga G'nin evinde tabancayla vurulmuş halde bulmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli U.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cinayet zanlısı tutuklandı

Cinayet zanlısı tutuklandı

AA - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kocaeli, Çınar, Güncel, Haberler

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