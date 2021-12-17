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Kocaeli'de cinayet zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de cinayet zanlısı tutuklandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı cezaevine gönderildi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı cezaevine gönderildi.

Eski kız arkadaşı Kezban Meşe'yi (29) dün tabancayla öldüren K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'ta dün Kezban Meşe'nin (29) yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı K.A, polis ekiplerinin incelemeleri sonucu olaydan kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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