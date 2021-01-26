Kocaeli'de cinayet sanığına 10 yıl hapis cezası verildi
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Kocaeli'de cinayet sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

26.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:54
Kocaeli'de cinayet sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Fuat Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanığın avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını daha önce yazılı olarak verdiğini anımsattı.

Söz verilen tutuklu sanık Fuat Ö, olay yerine gitmeden önce maktulün kendisine hakaret ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu, olay yerinde de bu durumun devam ettiğini savundu.

İlk saldırıyı maktulün yaptığını öne süren sanık Fuat Ö, göğsünden yaralandığını söyledi.

Sanık Fuat Ö, olaydan pişmanlık duyduğunu kaydetti.

Sanık avukatı Keziban Ayşegül Oral da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 Eylül 2019'da, Mert Karaman (19) ile Fuat Ö. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Karaman, karnından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmış, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Fuat Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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