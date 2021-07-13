Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor

Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan genç ile kız arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan genç ile kız arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Bahadır A. (25) ve kız arkadaşı Sultan A. (23) ile avukatlar katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık E.A, sanık Sultan A'nın teyzesi olduğunu belirterek, maktulü, Bahadır'ın aracılığıyla tanıdığını ve evine 2 kez temizliğe gittiğini kaydetti.

Yeğeni Sultan'ın da bir kez kendisine yardımcı olmak için temizliğe geldiğini ifade eden E.A, "Oradayken maktul alkol aldı ve yeğenimin bacaklarına dokunmak suretiyle sarkıntılık yaptı. Ben de yeğenimi oradan uzaklaştırdım. Olayı, Bahadır orada olmasına rağmen görmedi. Daha sonra kendisine anlattım. Bu olay, maktulün ölümünden 3-4 gün önce oldu." diye konuştu.

Sanık Sultan A. da maktulün daha önce de kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek, sarkıntılığa uğramasına rağmen Bahadır'ın götürmesi üzerine ikinci kez maktulün evine gittiğini söyledi.

Sanık Bahadır A. ise tanık ifadelerini kabul etmeyerek, Sultan'ın maktul tarafından daha önce sarkıntılığa uğradığı konusunda bilgisi olmadığını öne sürdü.

Katılan Ş.M. de sanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirterek, sanıkların tanık E.A. ile yaklaşık 1 yıldır maktul kardeşinin evine gelip gittiğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, tanık E.A'nın kullandığı telefon hattının HTS kayıtlarının istenmesine, sanıklardan Bahadır A'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Sultan A'nın mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmasına ve hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dijital materyal üzerindeki inceleme sonuçlarının beklenmesine, mevcut delil durumu, tutuklu kalınan süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını dikkate alarak sanık Sultan A'nın hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartları uygulanarak tahliyesine, Bahadır A'nın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in, 17 Aralık 2020'de evinde kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bahadır A. ile kız arkadaşı Sultan A. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Levent Yüksel Sertab Erener
Spor Balotelli Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşının yargılanması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:38:30. #1.16#

title