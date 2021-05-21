Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşı hakim karşısına çıktı
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Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşı hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşı hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan genç ile kız arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan genç ile kız arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Bahadır A. (25) ile kız arkadaşı Sultan A. (23) ve avukatları katıldı.

Duruşmada iddianame okundu ve tanıklar dinlenildi.

Sultan A, savunmasında, Bahadır A. ile evinde alkol aldıkları maktul Aydın Memiş'in bir süre sonra kendisine "sarkıntılık" yaptığını öne sürdü.

Bunun üzerine Bahadır A'nın maktulle tartışmaya başladığını ifade eden Sultan A, erkek arkadaşının Memiş'i bıçakla yaraladığını, ölümün bu şekilde meydana geldiğini anlattı.

Bahadır A. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, evinde alkol aldıkları maktulün nişanlısına sarkıntılık yaptığını iddia etti.

Uyarması üzerin maktulün sinirlendiğini ve mutfaktan buz şişesi ve bıçakla döndüğünü savunan Bahadır A, "Üzerine atladım. Bunun üzerine elindeki bıçak kendi vücuduna saplanarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanınca ona ilk yardımda bulunmaya çalıştık. Sultan ambulansı da aradı. Bir süre sonra sağlık görevlileri tekrar bizim olduğumuz yeri aradılar. Bu esnada korkumuzdan ilk arayanın çocuklar olduğunu ve aslında yaralanan kimse olmadığını söyledik. Sonra oradan ayrıldık. Ayrılmadan korkumdan olayda kullanılan bıçağı sobaya attım. Maktulü arayabilecek kişiler olduğunu düşünerek cep telefonunu aldım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesi istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dijital materyaller üzerindeki inceleme sonuçlarının gönderilmesi için yazı yazılması ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in, 17 Aralık 2020'de evinde kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bahadır A. (25) ile kız arkadaşı Sultan A. (23) tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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