Kocaeli'de cinayet
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Kocaeli'de cinayet

18.12.2020 00:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:52
Kocaeli'de cinayet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'ten (55) haber alamayan yakınları eve gitti. Memiş'i kanlar içerisinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kesici aletle yaralanan Memiş'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Memiş'in cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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