Kocaeli'de çıkan yangında kameriye kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik amacıyla tutuşturulan otlardan sıçrayan yangında apartman önündeki kameriye yandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik amacıyla tutuşturulan otlardan sıçrayan yangında apartman önündeki kameriye yandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 1948 Sokak'ta Saim P, aile apartmanının bahçesindeki çalıları yakarak bertaraf etmek istedi.
Alevlerin kontrolden çıkması üzerine bina önündeki kameriye tutuştu.
Saim P'nin müdahalesine rağmen alevlerin büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında kameriye kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal