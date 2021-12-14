Kocaeli'de çıkan yangında iş yeri hasar gördü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde elektronik el aletleri bakım ve tamir atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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