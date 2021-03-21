Kocaeli'de çıkan yangında evde hasar oluştu
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Kocaeli'de çıkan yangında evde hasar oluştu

21.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:35
Kocaeli'de çıkan yangında evde hasar oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziler Mahallesi 1766 Sokak'ta Zeynep Sarpkaya'ya ait 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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