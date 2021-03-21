Kocaeli'de çıkan yangında evde hasar oluştu
21.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:35
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziler Mahallesi 1766 Sokak'ta Zeynep Sarpkaya'ya ait 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal