Son dakika haber: Çıkan yangında çam ağaçları yandı
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Son dakika haber: Çıkan yangında çam ağaçları yandı

28.09.2020 23:23 | Son Güncelleme: 29.09.2020 00:28

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında çok sayıda çam ağacı yandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında çok sayıda çam ağacı yandı.

Beylikbağı Mahallesi'nde Çanakkale şehitleri anısına 2018'de oluşturulan hatıra ormanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında 4 dönümlük alandaki çam ağaçları yandı.

Son dakika haber: Çıkan yangında çam ağaçları yandı
Son dakika haber: Çıkan yangında çam ağaçları yandı
Son dakika haber: Çıkan yangında çam ağaçları yandı
Son dakika haber: Çıkan yangında çam ağaçları yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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