Kocaeli'de çıkan yangında balıkçı barınağındaki 5 buzhane kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli'de çıkan yangında balıkçı barınağındaki 5 buzhane kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de çıkan yangında balıkçı barınağındaki 5 buzhane kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçı barınağının buzhane kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçı barınağının buzhane kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bağırganlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında ofis bölümlerinin de yer aldığı buzhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede barınaktaki buzhaneleri sardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında, balıkçı barınağındaki 7 buzhaneden 5'i kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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