Kocaeli'de çıkan yangında 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çıkan yangında 3 iş makinesinde hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çıkan yangında 3 iş makinesinde hasar meydana geldi.
Gebze Duraklı Mahallesi Kargalı kavşağında park halinde bulunan 3 iş makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal