Kocaeli'de çıkan yangında 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli'de çıkan yangında 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de çıkan yangında 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çıkan yangında 3 iş makinesinde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çıkan yangında 3 iş makinesinde hasar meydana geldi.

Gebze Duraklı Mahallesi Kargalı kavşağında park halinde bulunan 3 iş makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kocaeli'de çıkan yangında 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'de çıkan yangında 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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