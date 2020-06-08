Kocaeli'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir restoranın bacasından çıkan ve yan taraftaki apartmanın çatı katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir restoranın bacasından çıkan ve yan taraftaki apartmanın çatı katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis caddede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de yan taraftaki bir restoranın baca kısmından yandaki binanın çatısına sıçrayan yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA