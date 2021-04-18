Son dakika haberleri... Silahlı kavgada yoldan geçen iki kişi tabancayla vurularak yaralandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla açılan ateş sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla açılan ateş sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada tabancayla ateş açılması üzerine caddeden geçen Mehmet Ali Y. (48) ile Ekrem G. (48) yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerden birini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman