Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan bir kadın yaralandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan bir kadın yaralandı.
Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi'nde, iki grup arasında, henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, olayla ilgisi olmayan bir kadın ayağına isabet eden saçmayla yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, bir şüpheli gözaltına alındı.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri