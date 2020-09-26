Son dakika haberi | Orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi | Orman yangınına müdahale ediliyor

26.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:30

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Cumaköy mevkisinde ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasına helikopterle de destek sağlanıyor.

Son dakika haberi | Orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberi | Orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberi | Orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberi | Orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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