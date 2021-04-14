Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Yaşanan arbedede B.P. (27) bacağından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgadan sonra kaçan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman