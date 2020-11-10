Kocaeli'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

10.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:16
Kocaeli'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki bir güzellik merkezinin sahibi Mustafa Ö, aynı zamanda ortağı olan kardeşi Hatice Ö. ve iş yerini satın aldığı öğrenilen Ahmet S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hatice Ö. ve arkadaşı Ömer A. ile Ahmet Söylemez darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Hatice Ö'nün güzellik merkezini ağabeyinden habersiz olarak başkasına sattığı, bunun üzerine iki kardeşin davalık olduğu belirtildi. Kavganın, icra memurlarının mahkemenin icra kararını yerine getirmek için gelmesi üzerine çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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