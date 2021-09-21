Kocaeli'de çıkan iş yeri yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla iş yerinde hasar meydana geldi.