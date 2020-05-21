Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, asansör sistemleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, asansör sistemleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçük Mermerciler Sanayi Sitesinde, asansör sistemleri üreten bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA