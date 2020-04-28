Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü
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Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mobilya üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de çıkan fabrika yangını söndürüldü
28.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:50

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mobilya üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın fabrikanın bir bölümünde hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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