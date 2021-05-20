Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Bademli Sokak'ta bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle evin yanındaki sitedeki bir dairenin balkonuna sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman