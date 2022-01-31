Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgli 1 kişi gözaltına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgli 1 kişi gözaltına alındı.

Beylikbağı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. bıçakla Y.K. ve M.K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli A.T'yi olay yerinde gözaltına aldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Haber

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