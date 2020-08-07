Kocaeli'de çiftlikte 44 kilogram esrar ele geçirildi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çiftliğe düzenlenen operasyonda 44 kilo 400 gram esrar ve 1352 kök kenevir bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çiftliğe düzenlenen operasyonda 44 kilo 400 gram esrar ve 1352 kök kenevir bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B'nin Hıdırlar Mahallesi'ndeki çiftliğinde yetiştirdiği kenevirleri hasat ettiği ve esrar satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Köpeklerle korunan çiftliğe operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentileri ile şüphelinin aracında 44 kilo 400 gram esrar ve 1352 kök kenevir ele geçirdi.

M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA