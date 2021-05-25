Kocaeli'de çiftçilerin yüzü Büyükşehir Belediyesinin sera desteğiyle güldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de çiftçilerin yüzü Büyükşehir Belediyesinin sera desteğiyle güldü

Kocaeli'de çiftçilerin yüzü Büyükşehir Belediyesinin sera desteğiyle güldü
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle yapımı tamamlanan modern seralarını teslim alan çiftçiler, sebze dikimine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle yapımı tamamlanan modern seralarını teslim alan çiftçiler, sebze dikimine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarıma yönelik proje ve destekler, özelikle salgın döneminde çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında kentteki çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği veriliyor. Sera desteğiyle kentteki çiftçilerin gelirinin artırılması ve üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri hedefleniyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen projeden öncelikle, seraları kar ve kötü hava koşullarından zarar gören çiftçilerin faydalanması sağlanıyor.

Seraların yüzde 70'i tamamlandı

Proje kapsamında yaklaşık 26 bin metrekare arazide kurulumuna başlanan ve yüzde 70'i tamamlanan modern seralar, üretime hazır halde çiftçilere teslim edilmeye başlanırken, çiftçiler yeni yerlerinde sebze dikimine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sıfırdan kurulup çiftçilere teslim edilen seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor.

Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip naylonlu seralar, Tarım Sigortaları Kanunu gereğince tarım sektörünü tehdit eden risklere karşı sigortalanıyor.

"Yeni kurulan seralarımız çok kullanışlı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bora Sağdıç, 25 yıldır Bayraktar Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını belirterek, teslim edilen seradan çok memnun olduğunu kaydetti.

Kışın yoğun kar nedeniyle bazı seralarının zarar gördüğünü, kullanılmaz hale geldiğini aktaran Sağdıç, "Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, köyümüze gelerek hasar gören seraları yerinde inceledi. Hasar tespiti yapıldı. Ardından başkanımız hemen proje açıkladı. Biz de projeye katıldık. Yeni kurulan seralarımız çok kullanışlı ve çok güzel. Memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Sağdıç, şu an roka diktiğini, 1-2 güne kadar hasat yapacaklarını, 1 Haziran'da da domates dikeceklerini belirterek, şartlar iyi giderse devam edeceklerini kaydetti.

Aynı mahallede çiftçilik yapan Serkan Balta da kar yağışı nedeniyle seralarının yıkıldığını ifade ederek, Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Bir kent diken üstünde! Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Robinson Ziya dede olarak biliniyor! Türkiye'ye üzücü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor
Robinson Ziya dede olarak biliniyor! Türkiye'ye üzücü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Murat Boz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de çiftçilerin yüzü Büyükşehir Belediyesinin sera desteğiyle güldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:01:50. #1.15#

title