Kocaeli'de çiftçilerin yeni umudunda ilk hasat yapıldı

Kocaeli'de tarım ve kırsal kesimi desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında dikimi yapılan ve ilaç, kozmetik ile takviye gıda sanayiinde kullanılacak olan 2.6 milyon biberiyenin hasadı yapıldı.

Kocaeli'de tarım ve kırsal kesimi desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında dikimi yapılan ve ilaç, kozmetik ile takviye gıda sanayiinde kullanılacak olan 2.6 milyon biberiyenin hasadı yapıldı. Projede istihdam edilen kadınların bazıları ise kazandıkları paralar ile çeyizlerini hazırladılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında, il genelinde bin 200 dekar alana dikilen yaklaşık 2.6 milyon biberiyenin ilk hasadına başlandı. Hasada katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, istihdam edilen kadın çiftçilerle birlikte tarlada hasat yaptı.

Kazandıkları paralar ile çeyizlerini hazırladılar

Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu, stevia (şeker otu) yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor. Geçen yıl Kandıra'da başlatılan projeye bu yıl İzmit, Kartepe, Derince ve Karamürsel ilçeleri de dahil oldu. Biberiyenin yanı sıra tıbbi nane ve şeker otu dikimlerinin de yapıldığı projede kadın istihdamında da artış sağlandı. Kadınlar, fide dikiminde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlarken, evlenme çağındaki bazı kızlar kazandıkları paralarla çeyiz ve düğün hazırlığı yapıyor.

Ekonomik girdi 80 milyon liraya ulaşacak

Sadece Kandıra ilçesinde 2 milyon biberiye fidesini toprakla buluşturulan, destekleme tutarı 6 milyon 500 bin lira olan projeyle ilçe ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon liraya ulaşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, ziraat mühendisleri dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere danışmanlık hizmeti de veriyor.

Başkan Büyükakın, kadın çiftçilerle hasat yaptı

Biberiyenin ilk hasadı Kandıra ilçesi Sepetçi Mahallesi'nde, projeden yararlanan İbrahim Çelik'in sahibi olduğu 19 dönümlük tarlada yapıldı. Hasat törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Kadın çiftçilerle birlikte hasat yapan Büyükakın, daha sonra ptortokol üyeleri, projede görevli teknik ekip ve kadın çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alacak"

Hasat alanında konuşan Başkan Büyükakın, tarım ve hayvancılıkta gerçekleştirdikleri kalkınma hamlesini 2021 yılında genişleterek sürdürdüklerini söyledi. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi ile çiftçinin eline geçecek olan katma değerin artacağına dikkati çeken Büyükakın, "Çiftçilerimiz, satın alma garantisiyle her safhada emeklerinin karşılığını alacaklar. TÜBİTAK ile yaptığımız anlaşmayla buradan elde edilecek ürünlerden kozmetik ilaç ve doğal besin takviyesi elde edilecek. Buradaki uygulamanın başarısı çiftçi kardeşimize ait. Kendisini kutluyorum. Son derece başarılı bir üretim gerçekleşmiş burada. Bir hasadımızı yaptık, inşallah bu yaygınlaşacak" dedi.

"Kadın istihdamına destek veriyoruz"

Projede başarı arttıkça faaliyet alanının genişleyeceğini ifade eden Büyükakın, "Ürün çeşitliliği de artacak. Biraz sabretmek ve emek vermek gerekiyordu. İşte emeğin sonucunu burada hep birlikte gördük. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha kolay olacak, çok daha bereketli olacak. Kadın istihdamının desteklenmesi açısından projenin mantığında pozitif bir ayrımcılık var. Özellikle kadın çiftçilerimizin öncelikli olarak desteklenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Öncelikli hedefimiz köyden kente gidişi engellemek"

Projeyle, öncelikli hedeflerinin köyden kente gidişi engellemek olduğunu belirten Büyükakın, "Aslında buradaki bu başarılar görüldüğünde, satın alma garantisi verilmiş üretim yapılıp, üretim zinciri uzatıldığında ve dekar başına elde edilecek olan gelir arttığında, çiftçilerimiz de çiftçilik faaliyetlerini daha verimli olarak görecekler ve çiftçiliğe devam edecekler. Ben bunun başarılı olacağına inanıyorum. Sahada bazı eksikler ortaya çıkacaktır. Bu eksikler düzeltilir, yeniden revize edilir ve yola devam edilir. Tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların, dünya ölçeğindeki piyasa değeri 6 milyar dolardır. Türkiye'nin işlem hacmi ise 50 milyon dolarlık bir ihracat. Bu, Hindistan'ın başını çektiği bir kısım ülkenin elinde olan çok büyük bir pazar. Aslında biz endemik bitkiler çeşitliliğinin yaygın olduğu bir ülke olarak, bunları yapabiliriz ve bu pazardan çok daha büyük bir pay alabiliriz. Daha önemlisi, tıbbi ve kozmetik ürünlere dönük üretimler gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

Dikim yapılan alanlar sigortalandı

Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş'nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm bu tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, "İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda yapılıyor. Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş tarafından karşılanıyor.

TÜBİTAK'TA tesis kuruldu

Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantili olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında yetiştirilecek olan biberiye, tıbbi nane ve oğul otu, ilaç, kozmetik ve takviye gıda sanayiinde kullanılacak. Büyükşehir ve TÜBİTAK MAM arasındaki ürün geliştirme çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında 15 yılı kapsayan işbirliği sözleşmesi ile aromatik bitkilerden yağ elde edilmesi amacıyla Gebze TÜBİTAK MAM'da 1000 metrekare kapalı alanda ekstraksiyon tesisi kuruldu. Yaklaşık 8 milyon liraya yatırımla kurulan, tamamen yerli teknolojiye Türkiye'de en yüksek üretim kapasiteli tesislerden biri olma özelliğine sahip olan ekstraksiyon tesisinde, yüksek teknoloji süper kritik karbondioksit ekstraksiyonu ile hassas saflıkta ürün elde edilecek.

45 dönümlük alanda tesisin temeli atıldı

Büyükşehir tarafından, Başiskele ilçesi Kullar yolu İzmit Meyve-Sebze Hal Müdürlüğü yanındaki 45 dönümlük alanda kurulması planlanan distilasyon (damıtma) tesisinin ise temeli atıldı. Tesisin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 20 milyon lira olarak öngörülüyor. Yağ Borsası'nın Kocaeli'de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı