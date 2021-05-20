Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği
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Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği

Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, istihdamı artırmak ve zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli yaklaşık 15 bin tavuk desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, istihdamı artırmak ve zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli yaklaşık 15 bin tavuk desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği için müracaatlar alınmaya başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önem verdiği projelerin başında gelen tarım ve hayvancılık konusunda çiftçilerin gelir düzeyini artırıcı alternatif projeler geliştirilerek hayata geçiriliyor.

Sanayi kenti olarak bilinen ancak verimli topraklara da sahip olan Kocaeli'de çiftçilere destek verilmeye devam ediliyor.

Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen yüzde 50 hibeli "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında çiftçilere 16-18 haftalık yaklaşık 15 bin Atak-S cinsi tavuk desteği sağlanacak.

Başvuruların, 31 Mayıs'a kadar Kocaeli Fuarı içindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Projeden yararlanmak isteyenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları kanatlı tavuk işletme tescil belgesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne müracaat edebilecek.

Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir tarzda olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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