Kocaeli'de çiftçiler üretime devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de çiftçiler üretime devam ediyor

Kocaeli'de çiftçiler üretime devam ediyor
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"dan muaf olan çiftçiler, tarla ve bahçelerinde budama, ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma"dan muaf olan çiftçiler, tarla ve bahçelerinde budama, ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, AA muhabirine, salgın sürecinde çiftçinin ara vermeden üretimine devam ettiğini söyledi.

Şu anda ilçedeki bahçe ve tarlalarda, budama ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını aktaran Birinci, salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçinin muaf tutulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Seda Sayan Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Cyle Larin Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de çiftçiler üretime devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:29:24. #1.14#

title