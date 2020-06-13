Kocaeli'de cezaevleri önlerinde eylem yasaklandı
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Kocaeli'de cezaevleri önlerinde eylem yasaklandı

KOCAELİ'de, eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve şahısların kente girişleri ile cezaevleri önleri ve yakınlarında yapılacak eylemler, 15 gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli'de cezaevleri önlerinde eylem yasaklandı
13.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:26

KOCAELİ'de, eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve şahısların kente girişleri ile cezaevleri önleri ve yakınlarında yapılacak eylemler, 15 gün süreyle yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve şahısların kente girişlerini 15 gün süreyle yasakladı. Cezaevleri önleri ve yakınlarında, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, eylem için kente gelinmesi ve etkinliğe katılım amacıyla kentten çıkışlara 15 gün süreyle yasak getirildi. Salgının yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığının belirtildiği kararda, şu ifadelere yer verildi:  

"Eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve şahısların ilimize giriş-çıkışları 13 Haziran saat 00.01'den 27 Haziran saat 00.00'a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Covid-19 salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğu bilinmektedir. Dünyada büyük paniğe yol açan salgın hastalık ülkemizde de görülmüş, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla ülkemizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."Cezaevleri önleri ile çevresinde eylem ve etkinliklerin yasaklandığının belirtildiği kararın devamı şöyle:  

"Bu kapsamda ilimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, ilimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresi ile açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/ bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları 15 gün süre ile yasaklanmıştır."


Kaynak: DHA

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