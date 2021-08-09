Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de cezaevinden izinli çıktıktan sonra hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de cezaevinden izinli çıktıktan sonra hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde dün bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen S.Ç'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla yakaladı.

Ekipler, şüphelinin çaldığı televizyon ve ziynet eşyaları sahibine teslim etti.

Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkarak hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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