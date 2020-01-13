Kocaeli'de cezaevi firarisi kız arkadaşının evinde yakalandı
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Kocaeli'de cezaevi firarisi kız arkadaşının evinde yakalandı

Kocaeli'de "uyuşturucu madde ticareti" ve "nitelikli yağma" suçlarından hakkında 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli, kız arkadaşının evinde yakalandı.

13.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:00
Kocaeli'de cezaevi firarisi kız arkadaşının evinde yakalandı

'de "uyuşturucu madde ticareti" ve "nitelikli yağma" suçlarından hakkında 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli, kız arkadaşının evinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri, cezaevinden firar eden S.G'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kız arkadaşını takibe alan ekipler, Bekirdere Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Şüpheli S.G, pencereden kaçmak isterken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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