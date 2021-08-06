Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan kişi bira şişesiyle polislere saldırdı
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan kişi bira şişesiyle polislere saldırdı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan kişi bira şişesiyle polislere saldırdı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı.

İnönü Mahallesi 1954. Sokak'ta E.U. ile polisler arasında arbede yaşandı.

Elindeki bira şişesiyle polislere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

E.U'nun polis merkezindeki işlemleri sürüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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