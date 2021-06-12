Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 'tutuklunun kaçması', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'silahla tehdit', 'yaralama', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma' suçlarından aranan ve haklarında 1 ila 6 yıl ağır hapis cezası bulunan toplam 26 kişiyi belirledi. Şahısların adreslerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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