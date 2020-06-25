Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
25.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:22

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından suça karışan şahısların adreslerini tespit eden ekipler operasyon başlattı. 79 ekip ve 278 personelle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yağma, yaralama, cebir-tehdit-hile ile kişiyi yoksun bırakmak, silahla tehdit, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, hırsızlık ile dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan aranan 25 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklere öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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