Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "yağma" ve benzeri suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası da bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

Dolandırıcılık, Kocaeli, Güncel, Haber

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