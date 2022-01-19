Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "yağma" ve benzeri suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası da bulunan 14 kişi gözaltına alındı.