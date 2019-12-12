Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı
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Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Karamürsel'de bir iş yerinden cep telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

12.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:06
Kocaeli'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

'de bir iş yerinden cep telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir çay ocağında şarja bıraktığı telefonu çalınan vatandaş durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemelerde şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan A.A. (25) olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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