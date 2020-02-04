Kocaeli'de çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde marketteki çelik kasadan 87 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

04.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:44
Kocaeli'de çelik kasayı keserek 87 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

'nin ilçesinde marketteki çelik kasadan 87 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, Darıca'da bir marketin çelik kasasının spiral makinesiyle kesilerek 87 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda K.S'yi gözaltına aldı.

Zanlının adresinde yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan malzemeler ve marketteki kasadan çalındığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına maskeli zanlının markete girmesi ve kamerayı devre dışı bırakması yansıdı.

Kaynak: AA
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